Глава Минобрнауки заявил о достаточном количестве бюджетных мест в вузах России Фото: Павел МАРТИНЧИК

В вузах России на будущий учебный год предусмотрено 626 тысяч бюджетных мест, чего достаточно на всех с учетом льгот при поступлении для детей участников специальной военной операции. Такое заявление сделал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Я могу всех успокоить и гарантировать, что бюджетных мест хватит на всех … Что касается особых преимуществ и льгот для участников СВО и их детей, мне кажется, не надо никому объяснять: это вполне объяснимо, заслуженно, логично и понятно», - заявил глава ведомства в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Фальков также отметил, что государство проводит сбалансированную политику по вопросу предоставления преференций и льгот, не ущемляя при этом права других учащихся.

Напомним, ранее глава Рособрназдора Анзор Музаев сообщил, что, скорее всего, ЕГЭ не претерпит каких-либо серьезных изменений в ближайшие десять лет, уточнив также, что такая форма может быть расширена за счет большего количества информации о будущих выпускниках и абитуриентах.