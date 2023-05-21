МИД России: саммит G7 превратился в пропагандистское шоу из-за участия в нем Зеленского

В МИД России считают, что саммит G7 превратился в пропагандистское шоу из-за участия в нем Зеленского Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел России прокомментировало саммит G7, который прошел в Хиросиме. В ведомстве подчеркнули, что основным итогом мероприятия стал набор антироссийский и антикитайских заявлений, а из-за приглашения президента Украины Владимира Зеленского саммит превратился в пропагандистское шоу.

В министерстве добавили, что «большая семерка» необратимо деградировала. «Превратилась в «инкубатор», где под предводительством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность», — подчеркнули в МИД.

Все эти идеи, как отмечают в министерстве, затем навязываются странам НАТО и Евросоюза.

В МИД также добавили, что G7 «зациклилась» на всеобъемлющей конфронтации с Россией. «Большая семерка» стала своего рода штабом планирования антироссийских санкций. «В этом сегодня смысл существования объединения. Результаты саммита это подтверждают», — сказано в заявлении министерства.

«Упорствуя в демонстрации своего намерения нанести России «стратегическое поражение», руководители стран «семерки» доставили на свою встречу управляемого ими же главаря режима в Киеве и окончательно превратили хиросимское мероприятие в пропагандистское шоу», — заявили в МИД РФ.

О том, как прошел саммит «большой семерки», ранее писал сайт KP.RU. На нем, в частности, главы западных стран выразили озабоченность действиями России, а также пожаловались друг другу, что собственные граждане ведут себя по отношению к ним все хуже и хуже. Кроме того, G7 призвал Китай оказать давление на Россию по поводу украинского конфликта.