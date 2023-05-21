Журналист Зарубин опубликовал шуточный диалог Путина и Кадырова о бороде, фото: Михаил Климентев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

21 мая 2023 года президент России Владимир Путин, во время рабочего заседания, отметил что у главы Чечни Рамзана Кадырова отросла борода. Шуточный диалог показал журналист Павел Зарубин, в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Рамзан Ахматович, по-моему борода у вас стала ещё побольше, нет?», — поинтересовался Путин, когда увидел Кадырова.

Кадыров с улыбкой ответил, что бороду он специально отпускает. Путин в шутку помахал пальцем, заявив «Ну вот видите, у нас всё на контроле».

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин посоветовал переехавшим в Прагу политэмигрантам и дальше пить пиво и кушать шпикачки, а не ходить на митинги против России, находясь в другом государстве. При этом президент пошутил, что в Праге хорошее пиво, но в нём содержатся женские гормоны, что в данном случае России только на пользу.