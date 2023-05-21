Российские военные сорвали попытку ВСУ подвоза боеприпасов на Южно-Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в воскресенье, 21 мая, отчиталось о том, что Вооруженные силы РФ сорвали попытку подвоза украинскими военными боеприпасов, а также ротации личного состава в районе Новомихайловки.

«На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» сорвана попытка подвоза противником боеприпасов и ротации личного состава на передовых позициях 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки», - сказано в сообщении Минобороны.

Уточняется, что артиллерийским ударом ликвидированы три грузовика, а также живая сила противника.

Кроме того, ВС РФ сорвали ротацию украинских военных в районе Водяного. Помимо этого, расчеты самоходных минометов «Тюльпан» ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ в Великой Новоселке.

В районах Новоукраинки и Бурлацкого в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы «Мста-Б» украинской армии. Кроме того, российские зенитные ракетные комплексы уничтожили два беспилотника «Валькирия», принадлежащие ВСУ.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинский солдат Василий Ленив, попавший в плен под Спорным в Донецкой народной республике, заявил, что ВСУ несут большие потери под данным населенным пунктом.

По словам военнопленного, командование украинской армии хотело, чтобы ВСУ на данном участке линии соприкосновения перешли в наступление, но в итоге армия Украины на данном участке не наступала, а оборонялась.

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