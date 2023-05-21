Салливан: США не против ударов ВСУ американским оружием по территории Крыма Фото: REUTERS

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, давая интервью телеканалу CNN, заявил о том что Вашингтон не возражает, если ВСУ начнут наносить удары американским оружием по Крыму, так как это, якобы, «территория Украины».

«Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым - это Украина», — заявил Салливан.

Напомним, что ещё в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум, в котором приняли участие около 80 % всех имеющих право голосовать. Темой референдума было присоединение региона к России, и за это высказались 96,7 % в Крыму, и 95,6 % в Севастополе. 21 марта 2014 года Федеральное собрание ратифицировало указ президента РФ Владимира Путина, и Крым с Севастополем официально вошли в состав Российской Федерации.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ВСУ активно применяют британские ракеты Storm Shadow для обстрела мирных городов Луганской Народной Республики.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)