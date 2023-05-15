Обломки ракеты иностранного производства обнаружили на месте удара в Луганске Фото: EAST NEWS

В Луганске после удара Вооруженных сил Украины нашли обломки ракеты иностранного производства. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По данным врио главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, очередной удар ВСУ, который был совершен утром в понедельник, 15 мая, пришелся на район бывшего авиационного училища штурманов. Пасечник также уточнил, что, по предварительной информации, из-за атаки никто не пострадал.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в понедельник, 15 мая, украинская армия совершила атаку по юго-востоку города. Эксперт также предположил, что ВСУ при ударе могли применить ракету большой дальности Storm Shadow.

Напомним, ракеты большой дальности Storm Shadow Украине передала Великобритания. Российский МИД после этого сообщил, что Москва имеет право на нейтрализацию угроз, которые могут возникнуть в результате применения такого вида вооружения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия готова к тому, что накачивание Украины оружием с Запада продолжится.

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