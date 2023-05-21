Извержение вулкана Этна остановило работу аэропорта в итальянской Катании, фото: скриншот из видео

Аэропорт итальянского города Катания, расположенного на острове Сицилия, приостановил свою работу из-за извержения вулкана Этна. Сообщается, что вулканический пепел покрыл взлётно-посадочные полосы, и осуществление взлётов и посадок в таких условиях сочли небезопасным. Об этом сообщила администрация аэропорта в социальных сетях.

«В связи с извержением вулкана Этна и выбросом вулканического пепла <...> выполнение рейсов приостанавливается до восстановления нормальных условий безопасности», - говорится в сообщении руководства аэропорта.

Как отмечают в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии, в районе вершины Этны сохраняется плотная облачность, из-за чего наблюдение за извержением затруднено. Однако предположительно, выбросы пепла и лавы происходят из юго-восточного кратера вулкана.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в апреле 2023 года на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч, который выбросил пепел на высоту до 20 тысяч метров над уровнем моря.