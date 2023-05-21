Хакеры из группы «Джокер ДНР» сообщили о тяжёлом ранении главнокомандующего ВСУ Залужного Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, вероятно, тяжело ранен после недавнего массированного ракетного удара российской армии по военным объектам ВСУ. Об этом сообщила агентству РИА Новости хакерская группа «Джокер ДНР», ссылаясь на раздобытую инсайдерскую информацию.

«Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух, и без того надломленный потерей Артемовска. У меня по этому поводу имеется серьезная информация», - сообщил журналистам представитель хакерской группы.

Сообщается, что Залужный пережил несколько тяжелейших операций, а его состояние здоровья вряд ли позволит продолжать работу на посту главнокомандующего ВСУ. Напомним, что группа хакеров «Джокер ДНР» занимается взломом украинских баз данных и каналов связи, откуда добывает полезную для армии России информацию.

Ранее KP.RU сообщил о том, что пропажа Залужного из медийного пространства серьёзно взволновала как украинские СМИ, так и западные. Главком ВСУ уже больше месяца не появлялся в публичном поле, и уже поползли слухи о его гибели.

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