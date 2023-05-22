Сын Дианы Гурцкая написал печальное сообщение после смерти отца: «Спасибо папа. Люблю»

Сын Дианы Гурцкой написал печальное сообщение после смерти отца: «Спасибо папа. Люблю» Фото: Евгения Гусева

Константин Кучеренко, сын Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко, в связи с внезапно настигшей его семью трагедией написал трогательное и печальное сообщение на своей странице в соцсети.

Ранее, 20 мая, стало известно, что при возвращении с Кубы из служебной командировки внезапно умер заместитель министра науки и образования России Петр Кучеренко, которому было 46 лет.

«Хочу вам поведать не очень хорошую новость о моей семье. 20 мая мой папа умер. Он был слишком молод. Мне больше нечего сказать. Спасибо каждому за поддержку...», - написал Константин.

Он пожелал всем ценить своих родных и говорить им, что они их любят.

«Цените каждый момент с ними, жизнь жестокая штука. Никто не знает, что может произойти», - подчеркнул Константин.

Также на своей странице, он опубликовал фотографию со своим отцом и трогательно подписал ее: «Спасибо папа. Люблю».

Как писал сайт KP.RU, 20 мая Петр Кучеренко возвращался с Кубы самолетом вместе с коллегами – были в рабочей командировке. Внезапно ему стало плохо. Борт экстренно посадили в Минводах, примчались скорые. Увы, врачи ничем не смогли помочь. Чиновнику было всего 46 лет, последний день рождения он отметил 3 мая.

О причинах смерти пока не сообщалось. Известно лишь, что все произошло стремительно.

В интервью «КП» кардиолог Ольга Молчанова предположила, из-за чего могла произойти эта трагедия.

Если молодой человек был здоровым, причиной смерти могло стать нарушение ритма сердца, оно начинает биться неравномерно, что приводит к нарушениям метаболическим в мышечных тканях, в частности, сердечной мышце. И может возникнуть остановка.

Другая возможной причиной мог стать тромб, который попал в центр сердечной деятельности или центр дыхания. В таком случае невозможна реанимация.

Также кардиолог не исключила и внезапную сердечную смерть у Петра Кучеренко.