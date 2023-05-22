Постпред Крыма Мурадов заявил, что США в лице Салливана одобрили развязывание ядерной войны

Джейк Салливан Фото: REUTERS

Вице-премьер крымского правительства - постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Вашингтон в лице советника президента США Джейка Салливана «по недомыслию или из злого умысла» одобрили развязывание ядерной войны, дав свое согласие на применение оружия против полуострова.

Постпред Крыма отметил, что Черноморский флот располагается в Севастополе уже 240 лет, и при нем находится авиация, которая жизненно важна для страны, поэтому российская сторона будет обязана ответить на посягательства на одну из основ стратегической безопасности страны.

«Для гарантированного предотвращения этой жизненной угрозы неизбежно придется уничтожать точки ввоза этих критически опасных для нас смертоносных вооружений», - приводит РИА Новости его слова.

Мурадов назвал главными точками аэродромы в Польше и, возможно, Румынии, обычных вооружений для уничтожения которых явно недостаточно. Как он заявил, судьба таких стран не особенно интересует США.

По его словам, на первом этапе «катастрофа ждет, прежде всего, Восточную Европу», выразив при этом надежду, что пример Карибского кризиса остудит горячие головы в Североатлантическом альянсе.

Напомним, ранее Салливан заявил, что Вашингтон не возражает, если украинские войска начнут наносить удары американским оружием по Крыму, поскольку это, якобы, «территория Украины».