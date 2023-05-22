Российские войска уничтожили пять наблюдательных постов ВСУ на Купянском направлении Фото: REUTERS

Российские войска уничтожили пять наблюдательных постов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенных на Купянском направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, уточнив, что удары нанесли минометчики, а также танкисты и расчеты противотанковых ракетных комплексов

«Расчетами самоходных минометов большой мощности 2С4 «Тюльпан» во взаимодействии с танковыми экипажами и расчетами противотанковых ракетных комплексов в полосе обороны 11-го армейского корпуса уничтожены пять наблюдательных постов противника», - приводит РИА Новости заявление главы пресс-центра.

В заявлении также говорится об уничтожении артиллерийского орудия Д-20 украинских войск при помощи пушек «Гиацинт-Б» и гаубиц «Мста-С». Кроме того, Зыбинский заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО), а также радиоэлектронной борьбы ликвидировали три разведывательных беспилотника квадрокоптерного и самолетного типа.

Напомним, на этой неделе, 18 мая, на Купянском направлении российские войска уничтожили три украинских дрона, минометный расчет, а также склад с боеприпасами украинских войск.