Российские военные уничтожили три украинских дрона и склад с боеприпасами на Купянском направлении

Российские военные уничтожили на Купянском направлении несколько дронов, склад боеприпасов и минометный расчет ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили три украинских дрона «Фурия» на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Сергея Зыбинского.

Для уничтожения дронов использовались ЗРК «Тор» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», уточнил Зыбинский. Также руководитель пресс-центра рассказал об уничтожении минометного расчета и склада с боеприпасами.

«Артиллерийские расчеты огнем из реактивной системы залпового огня "Град" и гаубиц "Мста-С" уничтожили минометный расчет в районе населенного пункта Синьковка и склад с боеприпасами в районе населенных пунктов Берестовое и Кисловка», - сказал он.

Ранее министерство обороны России сообщило, что 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса PATRIOT производства США.

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