МВД России объявило в розыск актера Алексея Панина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск актера Алексея Панина. Об этом сказано в ведомственной базе разыскиваемых.

Карточка с именем актера появилась в базе розыска министерства утром в понедельник, 22 мая. «Панин Алексей Вячеславович», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Алексей Панин неоднократно негативно высказывался против страны, а также специальной военной операции. Еще в 2020 году актер переехал в Испанию, а в период пандемии коронавирусной инфекции тратил свои накопления, после чего начал ездить в Россию на заработки. Тем не менее из-за резких высказываний артист потерял свои контракты.

Как писал сайт KP.RU, в начале мая этого года Следственный комитет РФ завел в отношении Панина уголовное дело по статье об оправдании терроризма, а поводом для этого стали его высказывания о теракте на Крымском мосту.