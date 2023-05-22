Патрушев назвал развитие дружеских отношений с Китаем стратегическим курсом России

Николай Патрушев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал развитие и укрепление отношений с Пекином стратегическим курсом Москвы.

«Развитие и углубление отношений с дружественным Китаем - стратегический курс России», - заявил секретарь Совбеза РФ российско-китайских консультациях по общественной безопасности, юстиции и правопорядку в понедельник, 22 мая.

Кроме того, Патрушев заявил, что Россия уделяет особое внимание развитию обоюдовыгодного сотрудничества с Китаем во всех сферах, а также оказанию взаимопомощи и наращиванию координации на международной арене.

Напомним, пресс-служба российского правительства ранее сообщила, что с официальным визитом 23-24 мая 2023 года Китай посетит премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который выступит на Российско-китайском бизнес-форуме. Кроме того, глава кабмина планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном