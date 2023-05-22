Пашинян заявил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Никол Пашинян Фото: REUTERS

Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, но при условии обеспечения в данном регионе безопасности армянского населения. Такое заявление в понедельник, 22 мая, сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как заявил Пашинян, Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана на территории в 86,6 тысяч квадратных километров, полагая, что Азербайджан готов признать территориальную целостность Армении в 29,8 тысяч квадратных километров.

Пашинян также указал на необходимость создать гарантии, что не будет продолжена политика этнических чисток и геноцида в отношении армян Нагорного Карабаха. «Нужно также констатировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт», - отметил он.

Напомним, в конце апреля этого года во время телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сделав акцент на обострение ситуации в Лачинском коридоре. В среду, 24 мая, Пашинян заявил, что Азербайджан и Армения признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.