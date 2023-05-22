Производитель FPV-дрона «Упырь» заявил о его успешном применении в зоне спецоперации

«Упырь» был создан с применением 3D-принтеров для ударов в глубине фронта Фото: Министерство обороны РФ

Российские Вооруженные силы успешно применили FPV-дрон «Упырь» в зоне проведения специальной военной операции, в том числе в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских войск. Дрон смог поразить блиндажи, в также укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал представитель компании-производителя беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

По его словам, процесс обкатки FPV-дрон «Упырь» продолжается в реальном бою. Как он отметил, дрон уже сейчас положительно зарекомендовал себя, сумев выполнить задачу по поражению укреплений украинской армии в условиях подавления сигнала.

«Коммерческие беспилотники, к примеру, не взлетели, но «Упырь» за счет особенностей конструкции и тонкой настройки пренебрег усилиями РЭБ ВСУ», - приводит ТАСС заявление представителя компании.

Напомним, дрон «Упырь» был создан с применением 3D-принтеров для ударов в глубине фронта.

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