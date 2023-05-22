WSJ: банкир Джеффри Эпштейн пытался шантажировать Билла Гейтса информацией о романе с россиянкой

WSJ: банкир Джеффри Эпстин пытался шантажировать Билла Гейтса информацией о романе с россиянкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банкир Джеффри Эпштейн пытался шантажировать основателя Microsoft Билла Гейтса после того, как узнал об его романе с российской девушкой. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издание, Гейтс познакомился с россиянкой Милой Антоновой в 2010 году, а через три года девушка встретила Эпштейна, у которого якобы одолжила средства на обучение. В 2017 году банкир написал основателю Microsoft, требуя вернуть ему деньги.

Как передает источник издания, банкир отправил основателю Microsoft письмо с требованием вернуть деньги после того, как Гейтс решил не участвовать в финансировании благотворительного фонда, который Эпштейн пытался создать с банком JPMorgan Chase. Представитель Гейтса заявил, что «Эпштейн безуспешно пытался использовать прошлые отношения» для того, чтобы «угрожать» и пытаться получить средства для фонда.

Напомним, Джеффри Эпштейн обвиняли в торговле «живым товаром», а также педофилии. Уголовное преследование банкира было прекращено в августе 2019 года, когда он был найден мертвым в камере нью-йоркской тюрьмы.