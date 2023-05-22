У станции метро «Лианозово» на северо-востоке Москвы стартовали работы по благоустройству

Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы приступили к проведению благоустройства возле станции метро «Лианозово», сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

«Главная задача - улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий, создание удобных маршрутов от жилой застройки к метро, - пояснил Петр Бирюков. - Для местных жителей обустроим зоны отдыха с уличными качелями, навесами и лавочками, на финальном этапе проведем озеленение - высадим деревья и цветы, приведем в порядок существующий газон и разобьем новый».

В границы работ вошли улицы Доронина и Зональная, участок Псковской улицы, перекресток Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, разворот под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинская.

Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.

«В рамках проекта уберем в кабельную канализацию воздушные провода, заменим покрытие на тротуарах и проезжей части, - рассказал Петр Бирюков. - Для пассажиров общественного транспорта оборудуем пять остановочных павильонов с зарядными слотами, для автомобилистов дополнительно организуем более 70 парковочных мест, проведем модернизацию системы освещения, сделаем спортивную и детские площадки».

В сквере на Зональной улице высадят лиственные и хвойные деревья, обустроят цветники и разобьют газон, поставят современные уличные торшеры с энергоэффективными светильниками, обустроят зоны отдыха с качелями и скамейками.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что основные работы будут выполнены к открытию станции метро «Лианозово», полностью благоустройство завершат летом 2024 года.