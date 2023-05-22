В Днепропетровской области Украины отключили одну из крупнейших электростанций Фото: REUTERS

Энергетической компания "Укрэнерго" в понедельник, 22 мая, проинформировала о том, что одна из крупнейших в Днепропетровской области электростанций была отключена из-за повреждения двух высоковольтных линий.

По данным компании, из-за повреждений также отключены ряд подстанций "Укрэнерго".

В министерстве энергетики Украины добавили, что в результате повреждений сетевой инфраструктуры в Днепропетровской области было обесточено 24 населенных пункта. В настоящее время ведутся работы по восстановлению сетей, уточнили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинские СМИ сообщали, что 21 мая в городе Днепропетровске прогремели взрывы, об этом заявило украинское СМИ. Отмечалось, что в регионе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.

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