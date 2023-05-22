Компания Meta* оштрафована в Ирландии на рекордную сумму Фото: REUTERS

Ирландский регулятор по защите данных оштрафовал компанию Meta* на рекордные 1,2 млрд евро за нарушения, которые связаны с передачей персональных данных из Европейского союза в США. Об этом пишет ирландская телерадиокомпания RTE.

«Материнская компания Facebook** Meta* была оштрафована на 1,2 млрд евро Ирландским регулятором по защите данных за нарушения, связанные с передачей персональных данных из ЕС в США», - сказано в заявлении.

Уточняется, что данный штраф стал самым крупным за всю историю штрафом Европейского союза, который связан с нарушением законов о персональных данных, а предыдущий рекорд составлял 746 млн евро, который был наложен на Amazon в 2021 году.

Как сообщается, в рамках данного решения Meta* предписано приостановить передачу данных из Европейского союза в США, на это компании отводится пять месяцев.

Напомним, на этой неделе, 16 мая, Мещанский суд Москвы взыскал с Meta* свыше четырех млн рублей по иску российских блогеров, которые ранее пострадали в результате блокировки в России принадлежащей компании социальной сети Instagram**.

* Признана экстремистской организацией и запрещена в России

** Запрещены и заблокированы в России