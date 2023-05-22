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НовостиПроисшествия22 мая 2023 12:35

Песков: Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородской области

Целью данной диверсии была попытка отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске
Сергей ЧИКОВ
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину уже доложено о попытке украинской диверсионной группы прорваться в Белгородской области 22 мая.

“Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ - верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область”, — сообщил Песков.

Также он отметил, что на месте диверсии достаточно сил и средств для уничтожения группировки. Отдельно Песков подчеркнул, что целью прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область является попытка отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске.

Напомним, 20 мая 2023 года российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском, освободив последний участок так называемой многоэтажки «Самолета».

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц рассказывал, как проходил решающий штурм западных кварталов Артемовска и как российские бойцы умудрялись спасать жизни мирным людям в сумасшедших по накалу городских боях.

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