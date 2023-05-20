Полковник Макгрегор: США выдвинули Зеленскому ультиматум о переговорах с Россией

Полковник Макгрегор заявил, что США поставили Зеленскому ультиматум Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон выдвинул президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум: либо скорейшее начало контрнаступления, либо переговоры с Россией.

“Несколько недель назад ему буквально сказали: иди в контратаку или согласись на переговоры об условиях капитуляции. Эта информация пришла из Белого дома, это фактически утечка”, — поделился военный в своем видеоблоге.

Макгрегор считает, что затягивание конфликта играет против Украины и НАТО, поскольку Россия укрепляет свое господствующее положение в этом регионе.

Обозреватель Newsweek Брендан Коул ранее отмечал, что ближайшее время будет решающим для Киева в текущем конфликте. По его мнению, Западные союзники Украины теряют терпение в ожидании успехов ВСУ на поле боя.

По мнению профессора военных исследований Тима Уилласи-Уилси, западные союзники Киева отдают Владимиру Зеленскому не более шести месяцев на достижение приемлемых успехов в зоне спецоперации.

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