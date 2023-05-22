Военный обозреватель Баранец рассказал, как российские военные нашли эффективное средство борьбы с HIMARS

Российские инженеры нашли "противоядие" и "приручили" американские РСЗО HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полковник запаса, военный обозреватель «КП» Виктор Баранец рассказал, как российская армия адаптировалась к американским РСЗО HIMARS. Полковник отметил, что реактивные снаряды HIMARS летят достаточно высоко, имеют малую заметность и наводятся по GPS.

“На начальном этапе российские спецы ПВО не понимали, как с HIMARS бороться. Но помог случай. Одна установка "Химер" была захвачена как трофей. Кроме того, в руки наших военных попала неповрежденная ракета HIMARS, которая была доставлена в один из российских НИИ.”, — рассказал Баранец в своей статье.

По его словам, после тщательного изучения самой ракеты и пусковой установки, российские инженеры “нашли противоядие” к залпам “Химер”.

“Теперь снаряды "Химер" стали "обыденной целью". Редкая сводка Минобороны РФ обходится без сообщений об очередном уничтожении HIMARS.”, — отметил полковник.

Недавно украинский обозреватель 19Fortyfive Максим Скрипченко также отметил, что российская армия “взломала” американские РСЗО HIMARS на Украине при помощи систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, ВС РФ все более успешно блокирует ракеты HIMARS, используя электронные глушители, чтобы заставить их не попадать в цель.

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