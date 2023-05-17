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НовостиПолитика17 мая 2023 18:16

19Fortyfive: Россия нанесла тяжелый удар ВСУ, успешно блокируя ракеты HIMARS

Российская армия все более успешно блокирует ракеты HIMARS системами радиоэлектронной борьбы
Сергей ЧИКОВ
Российская армия успешно блокирует американские HIMARS системами РЭБ

Российская армия успешно блокирует американские HIMARS системами РЭБ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский обозреватель 19Fortyfive Максим Скрипченко заявил, что российская армия “взломала” американские РСЗО HIMARS на Украине при помощи систем радиоэлектронной борьбы.

“Россия все более успешно блокирует ракеты HIMARS, используя электронные глушители, чтобы заставить их не попадать в цель”, – написал Скрипченко в своей статье.

Также он отметил, что снижение эффективности систем HIMARS влияет на возможности украинской армии в проведении контрнаступления, так как ВСУ лишаются возможности наносить удары по инфраструктуре и логистике ВС РФ.

Ранее CNN, ссылаясь на информированные источники, заявлял, что российские системы электронного подавления делают неэффективным использование реактивных установок HIMARS на Украине.

Издание Military Watch Magazine отмечало, что военные эксперты из США не могут понять, каким образом Россия смогла нарушить работу американских реактивных систем HIMARS, применяемых ВСУ на Украине. По их словам, чем дольше они используются - тем хуже их точность, и меньше эффективность.