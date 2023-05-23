В Белгородской области продолжается зачистка территории от украинских диверсантов Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Грайворонском округе Белгородской области, после захода туда украинской диверсионной группировки, продолжают зачистку территории. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

— По ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит, — заявил Гладков.

Губернатор подчеркнул, что, когда ситуация станет максимально безопасной, он лично, как и главы местного самоуправления, незамедлительно сообщат об этом в социальных сетях.

Напомним, что ранее стало известно о проникновении украинских диверсантов на территорию Белгородской области. Российские Вооруженные силы совместно с погранслужбой незамедлительно начали принимать необходимые меры по ликвидации противника.