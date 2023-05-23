Минобороны России: ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении

ВСУ пытались вернуть утраченные позиции, но понесли потери после удара российской артиллерии Фото: Александр КОЦ

В министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы Украины пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении. Однако, по данным ведомства, в результате атаки российской артиллерии украинские войска понесли значительные потери.

«На торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады ВСУ предпринял попытки вернуть утраченные позиции», - рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Он уточнил, что после удара артиллерии Вооруженных сил РФ украинские войска понесли серьезные потери как в личном составе, так и в технике.

Помимо этого, российская авиация атаковала опорные пункты и пункты временной дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении.

Как писал сайт KP.RU, ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ перебрасывают подразделения, которым пришлось покинуть Артемовск, на Купянское и Краснолиманское направления.

По словам эксперта, часть уцелевших подразделений доукомплектовали и затем отправили в населенные пункты Кошаровка и Славянск. По словам Марочко, сделано это было для того, чтобы усилить украинскую армию на данных направлениях.