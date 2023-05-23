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НовостиПолитика23 мая 2023 6:21

Минобороны России: ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении

Однако после удара российской артиллерии противник понес серьезные потери
Екатерина КОСОБОКОВА
ВСУ пытались вернуть утраченные позиции, но понесли потери после удара российской артиллерии

ВСУ пытались вернуть утраченные позиции, но понесли потери после удара российской артиллерии

Фото: Александр КОЦ

В министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы Украины пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении. Однако, по данным ведомства, в результате атаки российской артиллерии украинские войска понесли значительные потери.

«На торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады ВСУ предпринял попытки вернуть утраченные позиции», - рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Он уточнил, что после удара артиллерии Вооруженных сил РФ украинские войска понесли серьезные потери как в личном составе, так и в технике.

Помимо этого, российская авиация атаковала опорные пункты и пункты временной дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении.

Как писал сайт KP.RU, ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ перебрасывают подразделения, которым пришлось покинуть Артемовск, на Купянское и Краснолиманское направления.

По словам эксперта, часть уцелевших подразделений доукомплектовали и затем отправили в населенные пункты Кошаровка и Славянск. По словам Марочко, сделано это было для того, чтобы усилить украинскую армию на данных направлениях.