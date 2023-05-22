Марочко сообщил о переброске военных ВСУ из Артемовска на Купянское и Краснолиманское направления Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в понедельник, 22 мая, рассказал, что Вооруженные силы Украины перебрасывают подразделения, которым пришлось покинуть Артемовск, на Купянское и Краснолиманское направления.

«Часть подразделений, покинувших Артемовск, распределяют на Купянское и Краснолиманское направление», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что часть уцелевших батальонов доукомплектовали и затем отправили в населенные пункты Кошаровка и Славянск. По словам Марочко, сделано это было для того, чтобы усилить ВСУ на данных направлениях.

Напомним, днем в субботу, 20 мая, Министерство обороны РФ заявило, что город Артемовск был освобожден в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии, а также авиации группировки «Юг». Российских военнослужащих с освобождением Артемовска поздравил президент России Владимир Путин.

О том, что будет после освобождения Артемовска и какую новую тактику применяет Россия, сайту KP.RU рассказали военные эксперты.

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