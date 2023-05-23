Массовый сбой в работе "Ростелекома" произошел 23 мая 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пользователи интернета по всей России во вторник, 23 мая, жалуются на массовый сбой у «Ростелекома». По их словам, не открываются некоторые сайты, в первую очередь, зарубежные.

Так, в официальном сообществе провайдера «ВКонтакте» пользователи «Ростелекома» перечисляют ресурсы, к которым они не могут получить доступ.

В «Ростелекоме» подтвердили, что есть перебои на одной из европейских площадок обмена трафиком.

«Из-за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежные интернет-ресурсам», - пояснили ТАСС в компании.

Представитель провайдера также добавил, что сейчас подключены резервные международные каналы связи, сети в России работают в штатном режиме.

Как писал сайт KP.RU, в марте 2023 года произошел сбой в работе сервисов Uber и "Яндекс Такси". Тогда на пике о сложностях в работе с приложением "Яндекс Такси" пожаловались почти 3 тысячи человек, на сбои сервиса Uber - около 450 пользователей. Россияне, в частности, обратили внимание, что приложение выдает "ошибку на стороне сервера".