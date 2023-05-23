RMF FM: Неизвестный металлический предмет пробил крышу жилого дома в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестный металлический предмет упал с неба на жилой дом в деревне Раков в Польше. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

«Неопознанный металлический предмет упал на жилой дом в Ракове недалеко от границы с Куявско-Поморским воеводством. Он серьезно повредил крышу, пробил ее и упал внутрь», - проинформировала радиостанция.

По ее данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как рассказывает RMF FM, местный житель, чей дом пострадал, обнаружил в крыше отверстие размером примерно 100 на 70 сантиметров, а также металлический предмет округлой формы, расколотый на две части.

По информации радиостанции, общий вес предмета составляет свыше 4 кг.

Отмечается, что об инциденте были проинформированы правоохранительные органы, однако понять, что за предмет упал на жилой дом пока не удалось.

Так, не исключается, что это был элемент самолета, но эта гипотеза еще не нашла своего подтверждения. По другой версии, предмет является деталью сельскохозяйственной машины, которая могла оторваться во время работы.

Как писал сайт KP.RU, 27 апреля 2023 года СМИ сообщили об обнаружении крылатой ракеты, рухнувшей в районе Бдыгоща в Польше.

Министерство обороны Польши предположило, что ракета, обломки которой нашли в районе Бдыгоща, могла прилететь с территории Украины. При этом падение снаряда произошло еще в декабре 2022 года, а польские власти узнали об этом только в апреле 2023.