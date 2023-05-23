Вскрылись планы США по превращению Украины в "новый Афганистан" Фото: REUTERS

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена готовится к заморозке конфликта на Украине. В Вашингтоне надеяться, что Украина станет для России «вторым Афганистаном». Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak.

— Именно США и Великобритания прервали попытки усадить Киев и Москву за стол переговоров. США недавно отвернулись от предложений Китая. Конечно, эти события укрепляют убежденность в том, что Белый дом ведет затяжную «войну чужими руками», — сообщается в публикации.

Также турецкое издание сообщает, что на грядущем саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, будет обсуждаться членство Украины в блоке. При этом авторы указывают на невозможность принятия в альянс страны, на территории которой идут боевые действия.

Помимо этого, многие члены Североатлантического альянса скептически относятся к идее членства Украины в НАТО.

Ранее KP.RU писал, что потери ВСУ — страшный секрет Владимира Зеленского. При этом французское издание Valeurs actuelles заявляет, что с конца лета прошлого года заметно выросло.

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