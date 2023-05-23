Экс-советник Пентагона Макгрегор считает, что союзники Зеленского больше не верят в миф о победе Украины Фото: REUTERS

Западные партнеры Киева уже не верят словам Владимира Зеленского о победе Украины. Такое заявление сделал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative.

— Вашингтон и его европейские союзники, похоже, считают, что замороженный конфликт - когда боевые действия приостанавливаются, но ни одна из сторон не побеждает и не согласна с тем, что конфликт официально закончен — может быть наиболее политически приемлемым долгосрочным результатом для НАТО, — заявил Макгрегор.

Он подчеркнул, что как только Киев исчерпает наступательные ресурсы, Россия наверняка перейдет в наступление. По его словам, конец конфликту можно положить дипломатией, но всепоглощающая ненависть Соединенных Штатов делает это невозможным.

Ранее KP.RU писал, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожиданий западных партнеров Киева, но сыграет на руку России. При этом западных политиков уже призывают начать продумывать будущее Украины.

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