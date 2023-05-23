Премьер Венгрии Орбан призвал Евросоюз заключить с Россией соглашение о безопасности Фото: REUTERS

Евросоюзу следует заключить с Россией соглашение о безопасности, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы должны заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности», – заявил политик в ходе экономического форума в Катаре.

По мнению Орбана, Брюссель хочет создать «соединенные штаты Европы», в то время как некоторые члены ЕС выступают за расширение национальных компетенций стран сообщества.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности Будапешта предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева.

Дипломат напомнил, что «предоставить место для мирных переговоров в любое время» он предложил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и главе офиса украинского президента Андрею Ермаку в самом начале боевых действий.