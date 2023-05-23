Госдума России приняла закон о штрафах за нарушение норм обращения с животными

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение норм обращения с животными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ приняла закон, который вводит специальные штрафы за несоблюдение норм обращения с животными, повлекшие вред жизни, а также здоровья граждан.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесли в декабре 2021 года по инициативе депутатов Владимира Бурматова и Павла Крашенинникова.

Парламентарии предложили установить штрафы до 200 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию животных. Так, согласно установленным правилам, выбросивший питомца на улицу хозяин, должен заплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей, а за жесткое обращение с животным выплаты составят до 100 тысяч рублей.

Кроме того, данный закон предполагает и введение штрафов в размере до 50 тысяч рублей за плохое обращение с бездомными животными.

Напомним, ранее Госдума РФ приняла законопроект о праве российских регионов решать судьбу бездомных животных.

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