Путин: Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну, которую ведет враг нашего народа Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что в течение девяти лет Донбасс отражает нападение на проживающих там людей, отметив, что Москва при помощи проведения специальной военной операции намерена остановить «врага нашего народа».

«Девять лет противник ведет войну против нашего народа. Нам говорят, что Россия начала войну. Нет, Россия с помощью СВО пытается прекратить эту войну против нашего народа, который в силу исторической несправедливости оказался за границами нашей Родины», - заявил российский лидер в ходе церемония вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля во вторник, 23 мая.

Как писал сайт KP.RU, в ходе церемонии глава государства также поблагодарил за стойкость всех бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, подчеркнув, что вне зависимости от своей национальной принадлежности, они сражаются за Россию.

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