Боррель пообещал решить вопрос блокировки Венгрией военных траншей Украине Фото: REUTERS

Брюссель найдет способ повлиять на Будапешт, чтобы тот перестал блокировать оказание военной помощи Киеву. Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«К сожалению, это реальность, Венгрия продолжает блокировать выделение нового военного транша, но мы решим эту проблему, мы не можем блокировать помощь Украине», - заявил дипломат перед заседанием министров обороны стран объединения.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что главы внешнеполитических ведомства стран Евросоюза не смогли принять решения в вопросе дополнительной военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Будапешт увязал военную помощь Киеву с требованием исключить банк ОТР из списка Украины «международных военных спонсоров», выступив также против многих положений из нового антироссийского санкционного пакета.