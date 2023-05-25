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НовостиВ мире25 мая 2023 18:09

Боррель пообещал решить вопрос блокировки Венгрией военных траншей Украине

Дипломат заявил, что Евросоюз не может блокировать помощь Киеву
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Боррель пообещал решить вопрос блокировки Венгрией военных траншей Украине

Боррель пообещал решить вопрос блокировки Венгрией военных траншей Украине

Фото: REUTERS

Брюссель найдет способ повлиять на Будапешт, чтобы тот перестал блокировать оказание военной помощи Киеву. Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«К сожалению, это реальность, Венгрия продолжает блокировать выделение нового военного транша, но мы решим эту проблему, мы не можем блокировать помощь Украине», - заявил дипломат перед заседанием министров обороны стран объединения.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что главы внешнеполитических ведомства стран Евросоюза не смогли принять решения в вопросе дополнительной военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Будапешт увязал военную помощь Киеву с требованием исключить банк ОТР из списка Украины «международных военных спонсоров», выступив также против многих положений из нового антироссийского санкционного пакета.