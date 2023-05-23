Медведев назвал цель США в украинском конфликте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев заявил, что конечной целью Вашингтона в рамках украинского конфликта является разрушение России, но отметил, что сделать этого не удастся.

«Разрушение Российской Федерации. Как минимум, ограничение, сдерживание. Тем же самым они занимаются в отношении Китая. Но конечная цель - разрушение России как страны», - заявил зампред Совбеза РФ в интервью RT.

Комментируя вопрос о том, получится ли это сделать, Медведев заявил: «Нет. Мы не дадим».

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что за все действия украинских властей прежде всего отвечают их кураторы из Вашингтона, Лондона, а также в целом Североатлантического альянса. По ее словам, во главе Украины на сегодняшний день стоят бандиты и авантюристы.

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