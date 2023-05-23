Режим контртеррористической операции отменен в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что введенный ранее в регионе особый правовой режим контртеррористической операции (КТО) отменен.

“Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области. Соответствующий документ опубликован.” — сообщил глава региона у себя в телеграм-канале.

Напомним, днем ранее, 22 мая, в целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области был введен правовой режим контртеррористической операции, устанавливающий специальные меры и временные ограничения.

В тот день на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. При этом Грайворонский городской округ подвергся усиленным обстрелам со стороны украинской армии, в результате которых до пяти мирных жителей получили различные ранения и травмы, а также было повреждено несколько жилых домов и детский сад.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что власти Украины после провала ВСУ в Артемовске перешли к тактике террора мирного населения.