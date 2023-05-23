«А что происходит в Белграде?»: Боррель перепутал Белгород с сербской столицей

Боррель перепутал Белгород с сербской столицей Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли на Совете Минобороны Европейского союза ситуация вокруг Белгородской области, сказал, что ничего не знает о произошедшем, перепутав при этом сербский Белград с российским Белгородом.

«А что происходит в Белграде? Я не могу никак прокомментировать происходящее в Белгороде», - заявил глава европейской дипломатии.

Напомним, сегодня, 23 мая, Министерство обороны РФ объявило об уничтожении украинских диверсантов в Белгородской области, уточнив, что они были заблокированы и разгромлены в ходе контртеррористической операции. Как сообщалось, было уничтожено более 70 террористов, а также пять пикапов и четыре боевые машины пехоты (БМП).

В военном ведомстве также отметили, что украинские власти после поражения в Артемовске решили перейти к террористическим акциям в отношении мирных жителей.