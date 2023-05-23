Премьер Чехии заявил, что страна избавится от российской нефти в 2025 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чехи избавится от зависимости от нефти из России 2025 году с расширением трансальпийского трубопровод, который будет закрывать потребности страны вместо нефтепровода «Дружба». Об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала.

«Вчера состоялось окончательное подписание соглашения о расширении нефтепровода TAL, так называемого проекта Tal+. Увеличение мощностей позволит с 2025 года увеличить поставки нефти в Чехию от надежных поставщиков до четырех миллионов тонн в год, что полностью покроет наше потребление», – написал он в Twitter.

Как отметил политик, для Чехии это «важная веха в энергетической независимости от России». По его словам, стране уже удалось полностью заместить поставки газа из России и значительно снизить цены на электроэнергию и топливо. Шаги, которые предпринимает чешское правительство в энергетическом секторе, «хорошо продуманы и дополняют друг друга», добавил Фиала.

Напомним, Минпромторг Чехии заявлял, что республика не закупала российский газ в январе 2023 года.