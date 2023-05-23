Путин заявил, что до создания УССР «никакой Украины не было в истории человечества» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 мая, заявил, что «никакой Украины не было в истории человечества» до создания Украинской Советской Социалистической Республики (УССР). Такое заявление российский лидер сделал на встрече с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.

Председатель Конституционного суда РФ принес главе государства составленную во Франции в XVII веке карту с обозначением земель, входивших в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, отметив, что Украины на этой карте нет.

«Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», - заявил российский президент, рассматривая вместе с Зорькиным раритетную карту.

Напомним, сегодня, 23 мая, российский лидер сказал о том, что в течение девяти лет Донбасс отражает нападение на проживающих там людей, заявил, что Москва при помощи проведения специальной военной операции собирается остановить «врага нашего народа».

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