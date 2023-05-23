Переехавший в Россию боец ММА Джефф Монсон отказался от гражданства США Фото: Дарья ИСАЕВА

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон, который является вице-президентом федерации спортивной борьбы Башкирии, отказался от своего американского гражданства и теперь у него остался только российский паспорт. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

«Да, я сдал свой американский паспорт. Теперь я только россиянин», - приводятся слова бойца.

Как писал сайт KP.RU, еще в феврале этого года Монсон заявил о намерении отказаться от американского гражданства из-за несогласия с политикой США, отметив также, что счастлив в России и любит русский народ. Боец заявил, что уже начал процедуру оформления отказа, после чего у него останется только российское гражданство.

Напомним, Монсон получил российский паспорт в 2018 году, а сейчас он проживает в Московской области.