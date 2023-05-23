Певица Лобода отменила концерт в Киеве после новых обвинений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская певица Светлана Лобода не выступит в Киеве с благотворительным концертом после обвинений в «отбеливании» репутации. Об этом сообщает издание «Страна».

Как передают местные СМИ, концерт украинской певицы должен был состояться на площадке Osocor Residence 25 августа этого года. Уточняется, что выступление должно было быть благотворительным.

Согласно представленным данным, кроме заявленной помощи одной из детских больниц артистка пообещала провести «аукцион с уникальными лотами от украинских военных». Цены были в районе от 7 тысяч до 9 тысяч гривен (около от 15 тысяч до 19,5 тысячи рублей).

Напомним, ранее певица Светлана Лобода, уехавшая из России после начала специальной военной операции на Украине и перебравшаяся в Европу, пожаловалась, что ее дочери плохо адаптируются в новом месте, а также рассказала, что у нее уже пару месяцев не было выступлений и она взялась за быт, который, по ее словам, «вянет».