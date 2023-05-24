Взрывное устройство сброшено с дрона на проезжую часть в Белгороде, фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

На исходе вторника, 23 мая 2023 года, беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на проезжую часть в Белгороде. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет», - написал губернатор.

Гладков уточнил, что после сброса взрывчатки пострадал один легковой автомобиль. В настоящий момент на месте происшествия находится группа взрывотехников, а также все оперативные службы областного центра.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 23 мая 2023 года в Белгородской области отменили режим контртеррористической операции (КТО), введённый после проникновения на территорию региона группы украинских диверсантов днём ранее, 22 мая.

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