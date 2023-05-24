Путин заявил о мощной консолидации российского общества Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о том, что несмотря на сложные времена для всей страны, в настоящий момент происходит мощная консолидация российского общества. Люди объединяются в идее укрепления основ духовности, традиционных ценностей и экономического развития Российской Федерации. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения госнаград 23 мая 2023 года в Кремле.

«Но все-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства, воспитания наших молодых людей для того, чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны», - заявил Путин.

Президент поблагодарил россиян, отмеченных государственными наградами за вклад в развитие культуры, образования, космонавтики и других сфер. Как подчеркнул Путин, эти люди вносят осязаемый вклад в столь важные для всей страны области развития.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин назвал спецоперацию на Украине стремлением покончить с войной, которую ведёт враг российского народа на протяжении девяти лет.