Байден попросил Конгресс США выделить 108 млн долларов на борьбу с «влиянием России» на Балканах Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу США, с просьбой выделить в следующем финансовом году 108 млн долларов на борьбу с неким «негативным влиянием России» на Западных Балканах. Об этом сообщила помощник главы американского Агентства международного развития по делам Европы и Евразии Эрин Макки.

Макки заявила, что влияние России выходит «далеко за пределы Украины, Молдавии и Белоруссии», и, якобы, особенно оно сильно на Балканах. С целью предотвращения распространения «российского влияния», которое «подрывает демократию и разжигает противоречия», Байден просит выделить внушительную сумму.

В частности, 31 млн долларов пойдёт на «смягчение влияния России» в Боснии и Герцеговине, при помощи реструктуризации газового сектора, стимулирования перехода на возобновляемые источники энергии и присоединения к региональному газовому рынку. 55 млн долларов направят в Кишинев, чтобы «продвигать демократические инициативы».

Напомним, что государственный долг США в 2023 году вырос до такой степени, что становится огромной проблемой для всей страны. Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон может «не дотянуть до 15 июня» с таким огромным разрывом между расходами и поступлениями в бюджет.