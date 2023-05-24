Глава ВОЗ Гебрейесус призвал мир готовиться к пандемии опаснее COVID-19 Фото: REUTERS

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на ежегодной ассамблее в Женеве, призвал весь мир готовиться к возможности появления болезни, которая будет куда более смертоносна чем COVID-19.

«Угроза появления другого варианта (COVID), способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом», - говорит Гебрейесус.

Руководитель ВОЗ обратился к главам всех государств в мире, призвав их быть готовыми к возможности появления новой пандемии, чтобы человечество сумело вовремя дать ей отпор.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 5 мая 2023 года ВОЗ официально объявила о завершении пандемии коронавируса. Болезнь осталась, и она никуда не уйдёт, но статус пандемии был снят во всём мире. Начиная с 2020 года COVID-19 унёс около 20 млн жизней на всех континентах Земли.