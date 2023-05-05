ВОЗ заявила об окончании пандемии COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, COVID-19. Я объявил о прекращении пандемии», – сказал он в хорде брифинга.

По словам главы ВОЗ, с начала пандемии COVID-19 в 2020 году в мире от этой инфекции скончались по меньшей мере 20 миллионов человек. В тоже время от отметил, что официальная статистика насчитала семь миллионов умерших.

Напомним, ВОЗ назвала вспышку коронавируса COVID-19 в марте 2020 года. Тогда гендиректор всемирной организации признал, что количество случаев заражений, смертей и стран, затронутых вирусом, будет расти.

Как писал сайт KP.RU, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о всплеске заболеваемости новым вариантом коронавируса «Арктур» в России.