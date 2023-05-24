Песков: Предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине нет Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил что предпосылок для такового пока не наблюдается. Об этом он сообщил агентству ТАСС.

«Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно. Специальная военная операция продолжается», - заявил Песков.

Вопрос журналистов заключался в том, какой из планов мирного урегулирования конфликта, предложенных разными странами, наиболее актуален на сегодняшний день, и есть ли у России собственный план такого рода.

На вопрос же о том, готовы ли в Москве провести переговоры с Киевом, Песков ответил что это маловероятно, так как президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ещё в декабре 2022 года Зеленский столкнулся с серьёзной критикой на Западе из-за отказа вести переговоры с Россией.

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