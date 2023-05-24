Пентагон назвал профессиональным взаимодействие бомбардировщиков США и истребителя РФ над Балтикой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер прокомментировал ситуацию над Балтийским морем, когда российский истребитель Су-27 сопроводил два американских стратегических бомбардировщика. По его мнению, взаимодействие всех самолётов было профессиональным и безопасным.

«В моём понимании, взаимодействие с российскими самолетами было безопасным и профессиональным», - заявил Райдер.

Также представитель военного ведомства США объяснил, каким образом два американских бомбардировщика оказались над Балтикой. Согласно версии Райдера, это была часть «давно запланированных учений».

Ранее KP.RU сообщил о том, что два бомбардировщика США B-1B приблизились к российской государственной границе. Для предотвращения пересечения оной был поднят истребитель Су-27, который сопроводил американцев и убедился в том, что они покинули воздушное пространство возле границы Российской Федерации.