AgoraVox: Бразилия предложила странам БРИКС отказаться от доллара из-за санкционной политики США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бразилия выступила с предложением к странам-участницам БРИКС, целью которого является отказ от доллара ввиду агрессивной санкционной политики США. Вместо доллара Бразилиа предлагает создать единую валюту союза БРИКС, о чём написал обозреватель издания AgoraVox Александр Лемуан.

«Использование доллара (внутри БРИКС) становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС - России и Китая», - говорится в публикации.

Согласно данным издания, вопрос о создании собственной единой валюты стал особенно актуален, когда стало известно о желании Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Египта, Бахрейна и Алжира присоединиться к БРИКС.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в апреле 2023 года президент Бразилии Лула да Силва призвал БРИКС отказаться от американского доллара, и переходить на национальные валюты.

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